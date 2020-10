‘Ook Israël en Soedan gaan relatie normaliseren’

Het normaliseren van de relatie met Soedan zou een nieuwe doorbraak zijn voor de regering van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Die ging onlangs ook al banden aan met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bahrein. Israël heeft formeel geen diplomatieke relatie met veel Arabische landen.

Er zou op korte termijn een telefoongesprek gaan plaatsvinden tussen de Amerikaanse president Donald Trump, Netanyahu en Soedanese topfiguren. ‘Mijn inschatting is dat het Witte Huis in de komende dagen met een mededeling komt over een akkoord tussen Israël en Soedan”, voorspelde een diplomatieke bron volgens de krant The Jerusalem Post.

In Soedan kwam vorig jaar het regime van autocraat Omar al-Bashir ten val. Burgers en militairen vormden daarna samen een nieuw landsbestuur. Bronnen zeggen tegen persbureau Reuters dat premier Abdalla Hamdok parlementaire goedkeuring wil voor het normaliseren van de relatie met Israël. Dat kan voor vertraging zorgen, omdat nog een nieuw parlement gevormd moet worden.