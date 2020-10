Nachtklok in Athene en andere delen Griekenland

In Athene, Thessaloniki en andere delen van Griekenland geldt vanaf zaterdagochtend een nachtklok om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Mensen mogen tussen 00.30 en 05.00 alleen naar buiten als ze daar een goede reden voor hebben. Het dragen van een mondkapje buitenshuis wordt verplicht.

Premier Kyriakos Mitsotakis maakte de maatregelen bekend in een televisietoespraak. Het land meldde donderdag 882 nieuwe besmettingen en vijftien doden. In totaal zijn ongeveer 29.000 besmettingen gerapporteerd in Griekenland. Het aantal doden is laag vergeleken met veel andere Europese landen.