EU straft hackers Russische geheime dienst om aanval op Bondsdag

De sancties gelden voor de inlichtingenofficier die achter de aanval zou zitten, de Rus Dmitri Badin, en voor zijn chef Igor Kostjoekov. Zij kunnen niet langer naar de EU reizen en kunnen niet meer bij eventuele Europese tegoeden. Dat laatste geldt bovendien voor hun hele afdeling van de GROe, die officieel GTsST heet maar bekender is onder namen als Fancy Bear, Pawn Storm en Strontium.

De GTsST had ook al de hand in de verijdelde computerinbraak bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens in Den Haag in 2018, brengt de EU in herinnering. De hackersploeg is verantwoordelijk voor cyberaanvallen met aanzienlijke gevolgen die een bedreiging vormen voor de unie of haar lidstaten, vindt Brussel.