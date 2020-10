Epidemioloog: gedrag onbegrijpelijk en super-irritant

Epidemioloog Frits Rosendaal van het Leids Universitair Medisch Centrum LUMC vindt het ‘onbegrijpelijk en super-irritant’ dat mensen ondanks de stijgende coronacijfers onvoldoende afstand van elkaar houden om besmetting te voorkomen. ‘In maart en april waren de mensen bang en de straten leeg. Toen waren er hier in de omgeving ook nauwelijks gevallen. Maar nu doen mensen toch nog vaak of er niks aan de hand is.’

Vooral in de grote steden is het een probleem, waar de mensen dichter op elkaar zitten en veel jongeren zijn, door wie het virus nu vooral wordt verspreid. ‘In het voorjaar was de epidemie vooral op het platteland, dat is niet zo gebruikelijk, maar dat kwam onder meer door het carnaval.’

We zijn in de zomer, met de mildere maatregelen en het mooie weer, ook misschien wel te vrolijk geworden, schat hij. ‘Zelfs de premier, al ligt dat in zijn aard.’ Een strenge(re) lockdown zou de epidemioloog bepaald geen gek idee vinden. ‘Maar ik ben geen zzp’er, ik heb begrip voor de bezwaren. Toch is heel lang een halfzacht beleid voeren misschien wel net zo slecht voor de economie. ‘ De minister-president wil met een hamer het virus te lijf, zei hij in zijn laatste persconferentie, maar volgens Rosendaal is een ‘sledge hammer’ logischer, een moker.

Oordeel

Toch wil hij met een definitief oordeel wachten tot medio volgende week, om te bezien of de jongste maatregelen toch nog voldoende opleveren. Daarvoor is het een week na de laatste persconferentie te vroeg. ‘Het was te verwachten dat de cijfers eerst nog zouden stijgen. Maar als ze volgende week niet minder hard stijgen, dan wordt het wel ongelukkig.’

Hij benadrukt dat alle positieve testen niet betekenen dat iedereen ziek wordt. ‘In het voorjaar bleef er veel meer onder de radar.’ Ook zijn het vooral werkende mensen die zich laten testen en dus geen senioren, die kwetsbaarder zijn. Die senioren zijn nu wel vaak op hun hoede, maar ook jongeren kunnen flink ziek worden, ziet hij ook in Leiden. ‘En kijk nou naar ex-premier en huidig vicepremier Sophie Wilmès van België. Zij is 45 en ligt inmiddels op de ic.’

Wel kunnen veel mensen nu eerder uit het ziekenhuis, juist doordat ze vaak jonger zijn, en er meer ervaring is met het behandelen van Covid-patiënten.