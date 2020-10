Voor het eerst ruim 9000 coronagevallen in een etmaal

Het aantal nieuwe coronagevallen is opnieuw fors gestegen. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 9283 positieve tests geregistreerd, en dat is opnieuw een dagrecord. Voor het eerst komt het cijfer boven de 9000 in 24 uur tijd uit. Woensdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 8757 besmettingen. Het waren er aanvankelijk 8764, maar dat aantal is bijgesteld.