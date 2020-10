Eerste coronapatiënten naar verwachting vrijdag naar Duitsland

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) verwacht vrijdag weer Nederlandse coronapatiënten naar Duitse ziekenhuizen te brengen. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) zegt dat dit althans de planning is. Hij kondigde vorige week al aan dat het verplaatsen van patiënten naar Duitsland binnenkort zal worden hervat.

Tijdens de ‘eerste golf’ van coronabesmettingen sprongen Duitse ziekenhuizen ook al bij om de overbelaste collega’s in Nederland te helpen door patiënten over te nemen. Met Duitse ziekenhuizen zijn daar afspraken over gemaakt. Zij stellen plaatsen op hun intensive cares beschikbaar.