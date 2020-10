Coca-Cola blijft problemen in horeca door coronacrisis voelen

De Amerikaanse frisdrankproducent Coca-Cola heeft in het derde kwartaal nog steeds last gehad van de problemen in de horeca en evenementenbranche als gevolg van de coronacrisis. Het bedrijf zegt wel dat de gang van zaken weer aan het aantrekken is in vergelijking met het tweede kwartaal toen de verkopen hard werden geraakt door de horecasluitingen in veel landen vanwege de pandemie.