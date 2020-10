Wit-Russische oppositie wint Sacharovprijs

De Sacharovprijs voor de vrijheid van denken gaat dit jaar naar de zogenoemde Coördinatieraad van de oppositie in Wit-Rusland. Het ‘initiatief van moedige vrouwen”, onder wie oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja en Nobelprijswinnares Svetlana Aleksijevitsj, moet volgens de voorzitter van het Europees Parlement David Sassoli ‘sterk blijven en doorgaan’ met de strijd tegen het regime van president Aleksandr Loekasjenko, zei hij bij de bekendmaking in Brussel.

Sassoli prees de tien leden van de raad, die de prijs krijgen toegekend om hun ‘moed en vastberadenheid, elke dag”. ‘Weet dat wij aan uw zijde staan”. Hij zei te hopen de winnaars binnenkort te kunnen ontvangen voor de prijsuitreiking. Die staat op de agenda van de parlementszitting in december.

De andere finalisten waren de in 2016 vermoorde Hondurese activist Berta Cáceres en de aartsbisschop van Mosul in Irak, Najeeb Michael.

Het EU-parlement stelde de mensenrechtenprijs, waaraan 50.000 euro is verbonden, in 1988 in. De Sacharovprijs is vernoemd naar Sovjetdissident en Nobelprijswinnaar Andrej Sacharov. Vorig jaar ging de prijs naar de Oeigoerse econoom en mensenrechtenactivist Ilham Tohti. Nelson Mandela was een van de eerdere winnaars.

De EU erkent president Loekasjenko niet. Loekasjenko claimt de verkiezingen in Wit-Rusland op 9 augustus te hebben gewonnen met 80 procent van de stemmen. De EU heeft strafmaatregelen ingesteld tegen Loekasjenko en anderen die betrokken waren bij de vermeende verkiezingsfraude en het neerslaan van demonstranten.