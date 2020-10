Expert: Beoogd vaccin veelbelovend dankzij genetische instructies

De ‘vaccinbrouwers’ van AstraZeneca Oxford hebben recent ook met tegenslagen te maken gehad. Woensdag werd bekend dat een jonge Braziliaan was overleden die als proefpersoon betrokken was bij de ontwikkeling van het middel. Het is niet bekend waar de Braziliaan aan is overleden, maar waarnemers stellen dat hij het beoogde middel niet heeft gekregen omdat anders de proefnemingen al waren stopgezet.

Proeven in de VS met het middel liggen al meer dan een maand stil. Het onderzoek werd stilgelegd toen een proefpersoon in Engeland ziek werd in september. Het is echter recent weer hervat in Brazilië, India, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika.