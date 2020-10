ExxonMobil plant ontslagronde, topman houdt vertrouwen in fossiel

De Amerikaanse energiereus ExxonMobil staat voor een ingreep in zijn personeelsbestand. In een mail aan de werknemers rept topman Darren Woods van een niet nader omschreven aantal werknemers dat moet vrezen voor zijn baan, terwijl ook projecten worden uitgesteld.

Exxon kampt net als sectorgenoten met de gevolgen van de lage olieprijs. Die dwingt de maatschappij tot ingrijpen. Daarbovenop is er steeds meer kritiek op fossiele brandstoffen. Met name in Europa wordt de roep om duurzame alternatieven steeds luider. Dat zorgt ook voor een verschuiving bij Europese energiebedrijven.

Woods blijft echter vertrouwen houden in fossiele energie, die volgens hem een hoger doel dient en de wereldwijde welvaart helpt. Verder sprak hij van moeilijke tijden voor de sector waarin het bedrijf genoodzaakt is om moeilijke beslissingen te nemen.