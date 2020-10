‘Spotters, kom niet naar laatste landing KLM Boeing 747’

KLM haalde de Boeing 747’s in maart al uit de vloot als gevolg van de coronacrisis. Op die laatste landing kwamen toen ondanks een verbod vanwege de coronamaatregelen ook al veel fans af om het toestel vast te leggen. Meerdere spotters kregen een boete.

Achteraf was het toch niet de laatste landing, want KLM besloot een aantal 747’s langer te laten doorvliegen voor een speciale vrachtverbinding tussen Amsterdam en China. Volgens de woordvoerster van de burgemeester is de landing zondag via een livestream op NH Nieuws te volgen. Het toestel wordt rond 16.30 uur verwacht op Schiphol.