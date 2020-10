Schaakrubriek: Een leerzaam en troostrijk schaakboek in deze barre tijd

Sziva is bekend bij heel schakend Nederland door haar schaakwinkel De Beste Zet, waarmee ze op alle belangrijke toernooien te vinden is. Geboren in 1967 in Boedapest in Hongarije, een land met een veelbewogen geschiedenis, toen nog een Oostblokland. Even veelbewogen was het leven van Erika en zij geeft daarvan zeer gedetailleerd verslag.

Het is een ontroerend boek. Naast de vierenvijftig vaak leuke partijen die er in voorkomen is het voor mij, en ongetwijfeld ook voor de vele lezers die ik dit boek toewens, bovenal leerzaam en troostrijk in deze barre tijd. Dan denk ik aan het hoofdstuk over haar partner John van Mill (1959-2008), die ondanks zijn zware ziekte met Erika niet alleen een enorm interessant schaakleven had, maar oo..

