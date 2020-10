Hotelletjes en herbergen openen deuren voor betogers Bangkok

De confrontaties met de oproerpolitie duren vaak tot laat in de avond en dan vallen veel demonstranten uitgeput op straat in slaap. De regering heeft deze maand een maatregel afgekondigd tegen kampementen die betogers hadden opgezet in parken of bij overheidsgebouwen. De nu ‘dakloze’ demonstranten kunnen rekenen op sympathie van de herbergiers maar ook van particulieren die slaapplaatsen en voedsel aanbieden.

Er is een twitteraccount geopend, Mobmeeteenon (betogers hebben slaapplaatsen), om een beeld te geven waar de demonstranten na de betogingen kunnen gaan slapen. Soms blijft het niet bij een slaapplaats maar krijgen de betogers van de gastheren of -vrouwen ook eten en drinken. De herbergen of hotelletjes hoeven meestal geen toeristen de deur te wijzen, want de coronamaatregelen hebben het toerisme naar Thailand vrijwel stilgelegd.

De autoritaire regering van voormalig generaal en couppleger Prayuth ligt al maanden onder vuur. Prayuth is sinds zijn coup in 2014 aan de macht en is een jaar geleden na omstreden verkiezingen premier geworden. Hij is ook songwriter. Hij schreef bijvoorbeeld het vaak op radio en tv gehoorde ‘Geluk terug naar Thailand’. Dit lied schreef hij kort na zijn militaire staatsgreep in 2014. Veel Thailanders hebben genoeg van zijn regime dat mede stoelt op de ‘heiligenstatus’ van de koning die Prayuth heeft gesteund.