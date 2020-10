Duitsland zet meer landen op risicolijst corona

Nederland staat al langer op die lijst. Mensen die uit de gebieden Duitsland in willen, moeten een recente negatieve coronatest kunnen laten zien. Mensen op doorreis hoeven dat niet. Als er geen negatieve coronatest is, dan moeten reizigers die willen blijven in quarantaine.

Het RKI noemt de situatie in Duitsland rond het virus ‘zeer ernstig”. Het land heeft meer dan 150 regio’s als risicogebied bestempeld omdat er meer dan 50 nieuwe coronagevallen zijn vastgesteld in zeven dagen. Volgens het RKI is het nog steeds mogelijk om het virus onder controle te krijgen.

Duitsland meldde donderdag over het afgelopen etmaal 11.287 nieuwe coronagevallen. Dat was weer een record.