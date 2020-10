Lange Frans noemt uitspraken over aanslag op Rutte ‘ongelukkig’

Lange Frans heeft voor het eerst gezegd dat zijn uitspraken over het beramen van een aanslag op premier Mark Rutte ‘ongelukkig’ waren. Het bewuste fragment had nooit zijn podcast mogen halen, zei de rapper donderdag in de ochtendshow van Frank Dane op Radio 538.

‘Dat is wellicht ongelukkig geweest”, aldus Frans, die eerder zijn woorden niet terug wilde nemen. De podcast zorgde in augustus voor ophef toen Frans openlijk met zijn gast Janet Ossebaard fantaseerde over een aanslag op onder anderen premier Rutte, Geert Wilders en het koningshuis. Ze stelden daarbij hulp nodig te hebben van ‘buitenaf’.

Wel vindt de rapper de reactie in de media ‘zwaar overtrokken”. ‘Dat het geknipt had moeten worden en dat het niet bij heeft gedragen aan de rest van het gesprek dat wil ik wel toegeven. Daar had gewoon een schaar op gemoeten. Maar ik ben hier niet om mijn excuses te maken.’

Lange Frans kwam ook terug op het bericht van woensdag dat YouTube zijn volledige account, inclusief al zijn muziekvideo’s, heeft verwijderd. Naar eigen zeggen heeft hij geen idee wat hij fout heeft gedaan. Dat YouTube net zijn kanaal verwijdert na een kritisch item over hem in Zondag met Lubach, noemt Lange Frans ‘een kosmisch toeval”. YouTube zei woensdag al dat het één losstaat van het ander.