50PLUS wil geen nieuw pensioenstelsel, maar hogere rekenrente

50PLUS wil dat het huidige pensioenstelsel niet wordt aangepast. In plaats daarvan wil de partij dat minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de rekenrente verhoogt van 0 procent naar 2 procent, zodat de dekkingsgraad van pensioenfondsen hoger wordt. Dat schrijven fractievoorzitters Corrie van Brenk en Martin van Rooijen in een opiniestuk in De Telegraaf.