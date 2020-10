Boabonden: maak haast met de wapenstok

‘De ervaringen tot nu toe leren ons dat handhaving hierop tot meer agressie en geweld tegen boa’s leidt. Dit geldt voor zowel de steden, als de natuurgebieden en het openbaar vervoer. Het gaat per definitie om groepen die ook nog eens onder invloed zijn, terwijl de boa’s nog niet over een verdedigingsmiddel beschikken. En de politie is door onderbezetting lang niet altijd in staat om tijdig back-up te verlenen”, aldus de bonden.

Ze zeggen verder dat ze zich ook hebben gestoord aan de opmerkingen in de media van de burgemeester Hubert Bruls, die als voorzitter van het Veiligheidsberaad, aankondigde dat handhavers tegenover groepjes een stap naar voren zullen doen. ‘Onze leden reageerden daarop meteen met de opmerking: Kom dan eerst maar eens met de wapenstok over de brug.’

De boabonden hebben in juni met veiligheidsminister Ferd Grapperhaus afgesproken dat er dit jaar een pilot met de korte wapenstok begint en dat daarna ruimere invoering plaatsvindt. ‘Gezien het belang van de volksgezondheid en de verwachte problemen met de handhaving van coronamaatregelen dringen wij aan op een versnelde uitvoering van deze afspraken.’

De boabonden juichen overigens wel toe dat de veiligheidsregio’s tot afstemming zijn gekomen over hoe er in het hele land gehandhaafd gaat worden met eerst een geregistreerde waarschuwing en daarna een boete. ‘Deze uniformiteit bevordert het gezag, de rechtsgelijkheid en daarmee het draagvlak.’