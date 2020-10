Republikeinen in Michigan winnen zaak over vervoeren van kiezers

De Republikeinen in de belangrijke Amerikaanse swing state Michigan hebben een overwinning geboekt in een beroepszaak rond het vergoeden van personenvervoer van kiezers naar stembureaus. Een wet die het verbiedt om te betalen voor het vervoer van kiezers naar het stembureau, tenzij de kiezers fysiek niet in staat zijn om zelf naar het stembureau te gaan, blijft daarmee overeind.