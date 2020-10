Hooggerechtshof VS: Alabama mag stemmen vanuit auto verbieden

De Amerikaanse staat Alabama mag verbieden dat mensen vanuit hun auto hun stem uitbrengen bij een stembureau, oordeelt het Hooggerechtshof in Washington. Het stemmen vanuit de auto, ofwel ‘curbside voting’ is bedoeld voor mensen die door een handicap of ziekte niet in het stembureau kunnen komen. Een aantal kiezers en een burgerrechtenorganisaties wilden dat de staat het stemmen vanuit de auto zou toestaan, meldt nieuwszender CNN.