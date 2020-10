Obama roept bij rally op tot vroegtijdig stemmen, valt Trump aan

De Amerikaanse oud-president Barack Obama heeft kiezers aan het begin van zijn toespraak voor een Democratische verkiezingsrally in Philadelphia (Pennsylvania) opgeroepen om gebruik te maken van de mogelijkheid om vroegtijdig te stemmen. Hij prees zijn voormalige vicepresident Joe Biden aan als iemand die opkomt voor de werkende Amerikanen en haalde hard uit naar president Donald Trump, die volgens Obama niet bereid is om zich in te spannen voor het presidentiële ambt.

Obama sprak een menigte in auto’s toe bij een drive in-rally. Hij beet het spits af door op te roepen tot vroegtijdig stemmen, waarbij hij de kiezers in Pennsylvania verwees naar een website waar zij instructies en de regels kunnen vinden.

Ook legde hij uit waar kiezers een poststembiljet kunnen aanvragen en herinnerde hij de kiezers in de cruciale swing state Pennsylvania eraan dat zij een speciale stemenvelop moeten gebruiken en de instructies nauwkeurig moeten opvolgen zodat hun stem wordt meegeteld. ‘Wat wij de komende 13 dagen doen, is beslissend voor de komende decennia”. hield Obama zijn toehoorders voor.

De oud-president stelde dat Donald Trump niet in staat is om zijn ambt serieus te nemen en niet bereid is om zich ervoor in te spannen. Zo stelde Obama dat er in het Witte Huis ook geen draaiboek werd opgesteld om de corona-epidemie aan te pakken.

‘De laatste dagen gaat het aantal besmettingen weer omhoog”, zei hij. ‘En Donald Trump gaat ons niet beschermen. Hij doet niet eens de eenvoudigste dingen om zichzelf te beschermen.’ De aanvallen van de Republikeinen op de zorgverzekeringswet van zijn regering ten tijde van een pandemie noemde Obama ‘schandelijk”.

Ook heeft Trump de Amerikanen volgens Obama in de steek gelaten door te treuzelen met een nieuw pakket van steunmaatregelen. Volgens de oud-president heeft Trump wel goed voor zichzelf en de rijken gezorgd. ‘Hij doet kennelijk zelfs zaken met China en blijkt daar een geheime bankrekening te hebben. Kan je je voorstellen dat ik dat zou hebben gedaan?’

Obama zei dat hij Biden tijdens zijn presidentschap ‘is gaan bewonderen als iemand die iedereen behandelt met waardigheid en respect’ en noemde hem ‘een vriend van werkende mensen”. ‘Hij heeft mij een betere president gemaakt en heeft het karakter en de ervaring om dit een beter land te maken”, aldus Obama. ‘Biden zal dit land beschermen tegen alle bedreigingen, buitenlandse, binnenlandse en microscopische.’