YouTube: account Lange Frans niet verwijderd vanwege item Lubach

Dat het YouTube-kanaal van Lange Frans is verwijderd had niets te maken met het kritische item uit Zondag met Lubach. ‘We nemen beslissingen op basis van onze communityrichtlijnen, niet omdat YouTube het onderwerp is van een kritisch tv-programma”, reageert de Nederlandse tak van YouTube woensdagavond op Twitter.

Arjen Lubach had het zondag in zijn programma over het verspreiden van nepnieuws en complottheorieën. YouTube en Facebook zouden iets moeten doen aan hun algoritmes die ervoor zorgen dat mensen in de ‘fabeltjesfuik’ stappen, zo stelde hij in de show. De presentator noemde Lange Frans een ‘complotdenker’ omdat hij gelooft dat de elite en politici een satanisch pedofielennetwerk onderhouden en liet interviews zien die de rapper had met gelijkgestemden.

Lange Frans deelde woensdag dat zijn YouTube-account was verwijderd en gaf Lubach daarvan de schuld. Het item uit de show had echter niets te maken met het verwijderen van de account, blijkt nu. ‘YouTube heeft strenge regels op het gebied van bijvoorbeeld haat, intimidatie en (medische) desinformatie. Vorige week hebben we die regels wereldwijd aangescherpt. Dat is de werkelijke reden voor de timing van deze verwijdering”, legt de website uit. ‘Tot slot: natuurlijk verwijderen we YouTube-kanalen niet zomaar. Dat doen we alleen als een kanaal drie keer onze communityrichtlijnen heeft geschonden.’