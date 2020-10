Herman Finkers genomineerd voor NS Publieksprijs

Herman Finkers is voor de NS Publieksprijs genomineerd met zijn boek De cursus ‘Omgaan met teleurstellingen’ gaat wederom niet door. De entertainer heeft echter concurrentie van onder anderen Geert Mak en zijn Grote Verwachtingen en Astrid Holleeder en haar Familiegeheimen. Ook Edwin Schoon dingt mee, met BASTA, net als Roxane van Iperen, met 't Hooge Nest. En Rutger Bregman maakt een kans op de publieksprijs met De meeste mensen deugen

Lezers kunnen vanaf nu een maand lang stemmen op de genomineerde boeken of zelf nog een andere kanshebber aandragen. Op 18 november sluiten de stembussen en moet de winnaar bekend worden. Vorig jaar werden er 111.000 stemmen uitgebracht.

Geert Mak won de prijs vaker: in 2000 met De eeuw van mijn vader en in 2004 met In Europa.

Miniboekjes

De NS Publieksprijs bestaat uit de eretitel Boek van het Jaar 2020, een sculptuur van Jeroen Henneman, een bedrag van 7500 euro en een jaar lang gratis eerste klas reizen met de trein. Stemmers maken ook kans op een jaar gratis treinen en ook nog eens op een stel boeken.

De NS geeft de eerste hoofdstukken van de genomineerde boeken intussen cadeau door middel van miniboekjes. Daarvan zullen er 26.700 circuleren in boekhandel en bibliotheek. Ze worden ook digitaal verspreid via het Instagram-account van de NS.