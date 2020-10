Opnieuw dagrecord: warmste 21 oktober ooit gemeten

Het is woensdag de warmste 21 oktober ooit gemeten, meldt Weeronline. In De Bilt werd het om 16.00 uur 20,5 graden. Het vorige record stond op 20,1 graden en was in 1977.

Dit record is alweer het tiende datum-warmterecord voor de maximumtemperatuur dit jaar. Het eerste was 31 januari en het negende was vorige maand, op 15 september. 21 september werd net geen nieuw record gevestigd, maar was er wel een evenaring.

Elders in het land was het woensdag nog wat warmer met in Maastricht 21,3 graden.

Het landelijke record voor deze dag staat op 22,2 graden en werd ook in 1977 gemeten.

Gemiddeld is 4 oktober de laatste dag dat het in De Bilt 20 graden of meer wordt. De laatste datum dat het in De Bilt tot een warme dag kwam, was op 30 oktober 2005 met 21,1 graden.

De hoge temperaturen komen door een stevige zuidwestenwind die warme lucht uit het zuiden van Europa hierheen blaast.