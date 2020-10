Minuut stilte bij Franse ambassade voor onthoofde leraar

Bij de Franse ambassade in Den Haag is woensdagmiddag stilgestaan bij de moord op de Franse leraar Samuel Paty. Met een minuut stilte wilde de Franse ambassadeur in Nederland, Luis Vassy, een eerbetoon aan de leraar brengen die in een voorstad van Parijs werd onthoofd door een 18-jarige moslimextremist van Tsjetsjeense afkomst. De docent had voor de klas spotprenten getoond van de profeet Mohammed in een les over vrijheid van meningsuiting.

‘Hij leerde zijn leerlingen wat de vrijheid van meningsuiting betekent. Het vermoorden van iemand die zo’n boodschap uitdraagt, is een nieuwe stap in de barbaarsheid waar we aan blootgesteld worden de laatste jaren. Dit is niet de eerste keer dat Frankrijk slachtoffer is van extreem islamitisch geweld”, zei Vassy na de herdenking.

Buiten bij de Franse ambassade verzamelden zich ongeveer tien mensen die een eerbetoon wilden brengen aan de vrijheid van meningsuiting. Een moeder en dochter lieten weten dat ze zijn gekomen om Paty te eren en om te laten zien dat hij niet voor niets is gestorven. ‘Je mag alles vinden en zeggen, maar daar mag je een ander niet voor vermoorden. Leraren moeten vrij zijn om te zeggen wat ze willen en niet bang zijn dat ze onthoofd worden. We staan hier om te laten weten dat hij het goed heeft gedaan”, zei een van hen met tranen in de ogen. Mensen legden bloemen bij de ambassade.

Vassy is geraakt door de steun in Nederland. ‘We hebben zo hard gevochten in Europa voor onze vrijheid, dat moeten we met z’n allen beschermen.’