Ondernemers krijgen brief bewindsvrouwen over brexit en corona

Tienduizenden ondernemers ontvangen een brief van minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) waarin ze worden opgeroepen ook in dit "ongekend moeilijke jaar" alle voorbereidingen te treffen voor de naderende gevolgen van de brexit.

De Britten zijn officieel al uit de Europese Unie gestapt, maar het effect hiervan merken ondernemers pas na de overgangsperiode, die op 1 januari afloopt. "Hoe de nieuwe situatie er precies uit zal zien, is op dit moment nog niet bekend, omdat de EU en het Verenigd Koninkrijk hier momenteel nog over onderhandelen", schrijven de bewindsvrouwen. "Wat de uitkomst hiervan ook zal zijn, er zullen voor u dingen veranderen."

Ondernemers krijgen bovendien sowieso te maken met bijvoorbeeld grenscontroles als ze voor hun werk naar het Verenigd Koninkrijk moeten.

Brexitloket

Kaag en Keijzer vragen ondernemers na te gaan of ze voorbereid zijn op de situatie na 1 januari. Ze kunnen voor vragen terecht bij het brexitloket, geven de bewindslieden aan. Ook worden bedrijven opgeroepen te laten onderzoeken wat de impact van de brexit op hun bedrijf zal zijn. Bedrijven kunnen tot slot subsidie aanvragen om advies in te winnen over hun toekomst.

"Wij realiseren ons terdege dat er door de coronacrisis naast brexit andere zorgen bestaan", schrijven Kaag en Keijzer in een brief die via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, brancheorganisaties en de Kamer van Koophandel is verspreid. Maar de overgangsperiode komt hoe dan ook tot een einde, dus ondernemers kunnen er volgens de bewindsvrouwen beter alles aan doen om ervoor te zorgen dat de brexit de toekomst van hun bedrijf in elk geval niet in de weg staat.