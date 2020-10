De Duitse minister van Volksgezondheid is positief getest op het coronavirus. De 40-jarige Jens Spahn is thuis in isolatie gegaan, meldt zijn departement. Hij kampt volgens Duitse media met verkoudheidssymptomen.

Spahn geldt als het boegbeeld van de Duitse strijd tegen corona. Het land doet het relatief goed, met in verhouding minder zieken en doden dan omliggende landen.