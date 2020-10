Duitse politie arresteert Nederlandse sekteleider

Een 58-jarige Nederlander die zich profeet noemt, is gearresteerd bij het Duitse Asperden, niet ver over de grens ten zuidoosten van Nijmegen. De politie heeft een inval gedaan op het terrein van een voormalig klooster en stelt er op een soort sekte te zijn gestuit, aldus de krant Rheinische Post. Aanleiding was volgens de politie de verdenking dat daar iemand tegen haar zin werd vastgehouden. Er is een 25-jarige vrouw bevrijd, die het slachtoffer van vrijheidsberoving zou zijn. De politie moet haar nog verhoren, aldus een woordvoerder.

Volgens een woordvoerder van justitie bleek er in het klooster Graefenthal een soort geloofsgemeenschap te huizen, die volgens hem ook een sekte genoemd kan worden. Eerder was de Orde der Transformanten gehuisvest in het klooster. Of het nu ook om deze orde gaat, was woensdag niet bekend. In het klooster trof de politie 54 mensen aan, onder wie tien kinderen. De Orde der Transformanten komt van oorsprong uit Nederland. De orde kent ‘cirkels’, die samen een leefgemeenschap kunnen vormen.

Graefenthal is een voormalig cisterciënzerklooster dat in 1248 is gesticht. Het is tegenwoordig naast een populaire wandelbestemming ook een evenementenlocatie met een bed & breakfast, waar ook Nederlanders geregeld feesten, partijen en bruiloften houden. De jaarlijkse middeleeuwse kerstmarkt is tot in de wijde regio aan beide zijden van de grens zeer bekend.

Spullen in beslag genomen

Op het terrein staan kleine en grote gebouwen. Vanwege de uitgestrektheid van het terrein en de gebouwen met allerlei trappen en in- en uitgangen zette de politie ruim honderd mensen in bij de inval. Er zijn volgens de politie veel spullen in beslag genomen, die nader worden onderzocht.

Het is nog onduidelijk hoeveel mensen er daadwerkelijk bij de zelfverklaarde profeet horen en wat de relatie is tussen de arrestant en het evenementenbedrijf. Uit verhoor moet blijken of de Nederlander iets strafbaars heeft gedaan.