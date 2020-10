Stevige winst Snap op Wall Street, Netflix levert in

De graadmeters in New York bleven kort na de openingsbel dicht bij de slotstanden van dinsdag. De leidende Dow-Jonesindex verloor 0,1 procent tot 28.289 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 3445 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 0,3 procent bij op 11.561 punten.

Beleggers op Wall Street blijven in afwachting van een akkoord in Washington over een nieuw coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie. Dinsdag was er nieuw overleg tussen Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, en minister van Financiën Steven Mnuchin over zo’n steunpakket. De partijen lijken elkaar te naderen. Woensdag wordt het overleg voortgezet.

Snap

Snap won dik 24 procent aan beurswaarde. De omzet van het bedrijf viel hoger uit dan verwacht, net als de groei van het aantal gebruikers van Snapchat. Andere socialemediabedrijven gingen in het kielzog mee omhoog. Twitter, Facebook en digitaal prikbord Pinterest stonden ook bij de winnaars.

Netflix verloor bijna 6 procent. Het concern trok afgelopen kwartaal 2,2 miljoen nieuwe abonnees. Dat waren er veel minder dan de eerste twee periodes van dit jaar toen door het coronavirus veel mensen hun heil zochten bij de dienst omdat andere vormen van entertainment zoals bioscopen, concerten en theaters wegvielen. Ook de winstcijfers van Netflix vielen tegen.