Amsterdam UMC schaalt poliklinische zorg af

‘De mate waarin dit plaatsvindt kan verschillen tussen specialismen en voor specifieke patiëntengroepen. Dit is mede afhankelijk van personele beschikbaarheid en vergt een beoordeling per polikliniek”, aldus het ziekenhuis.

Amsterdam UMC informeert patiënten als afspraken verzet moeten worden of omgezet naar een video- of telefonisch consult. Voor patiënten met ingrepen waar geen spoed achter zit betekent dit dat ze mogelijk op een wachtlijst terechtkomen. ‘Ook kan het enige tijd duren voordat de patiënt bericht van ons ontvangt over de afspraak. Voor spoedeisende zorg kunt u nog steeds bij ons terecht”, aldus het ziekenhuis.