Traditionele sinterklaasintochten op veel plaatsen afgelast

In Groningen, Heerenveen en Zwolle tot Hengelo, Deventer en Maastricht gaan de traditionele intochten zoals die al jaren worden georganiseerd, dit jaar niet door. Eerder werd al bekend dat in bijna heel Limburg intochten niet zijn toegestaan. Veel gemeenten zoeken wel naar alternatieve manieren om het kinderfeest alsnog te vieren. Zo schaalt Hilversum het al aangepaste plan voor de intocht nog verder af en exposeert in het plaatselijke museum de slaapkamer van de Sint. In de bioscoop draait een sinterklaasfilm. Ook Leiden en Den Bosch maken een sinterklaasverhaal dat online en lokaal uitgezonden wordt.

Een aantal gemeenten waaronder Almelo en Krimpen aan den IJssel organiseren wel een intocht, maar zonder publiek. Beide intochten worden gefilmd en op de oorspronkelijke datum van de intocht lokaal en online uitgezonden, zo melden lokale media. In Arnhem wordt er wel langs de hele kade gevaren, maar daar gaan Sint en zijn pieten niet aan wal.

De landelijke intocht op zaterdag 14 november gaat vooralsnog door vanaf een geheime locatie en wordt live uitgezonden door de NTR op NPO3. Ook de live-uitzending op AT5 van de Amsterdamse intocht gaat door vanaf een onbekend locatie.