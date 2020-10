KPN hoeft aanleg glasvezelnetwerk Den Haag niet te staken

KPN hoeft de aanleg van een glasvezelnetwerk in de Haagse wijk Regentessekwartier niet stil te leggen. T-Mobile had daarom gevraagd omdat het onderhoud aan zijn eigen netwerk zou bemoeilijken. De rechter in Rotterdam was het met T-Mobile eens dat de gemeente Den Haag beter onderzoek had moeten doen, maar vond het staken van de aanleg te ver gaan.