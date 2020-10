‘Geen boetes boerkaverbod omdat vrouwen minder naar buiten gaan’

Moslimvrouwen die een boerka of nikab dragen houden zich aan het zogenoemde boerkaverbod, aldus de voorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), Muhsin Köktas. Dat is volgens hem de reden dat er nog geen boetes zijn uitgedeeld voor het overtreden van het verbod. Eerder woensdag werd bekend dat er het afgelopen jaar nog geen enkele boete voor schending van het verbod is gegeven.

Er zijn volgens Köktas zo’n twee- tot driehonderd vrouwen die een boerka of nikab dragen in Nederland. Die vrouwen durven minder goed naar buiten te gaan, merkt hij uit signalen uit zijn achterban. ‘Niet alleen vanwege de mogelijkheid een boete te krijgen, maar ook omdat er sinds het verbod meer aandacht gevestigd is op vrouwen die boerka’s dragen. Dat geeft hen een onveilig gevoel.’

Het CMO is een samenwerkingsverband van ruim 380 moskeeën en 10 moskeekoepels in Nederland en behartigt de belangen van moslims bij de Nederlandse overheid. Sinds 1 augustus vorig jaar is het niet meer toegestaan om gezichtsbedekkende kleding te dragen in het onderwijs, openbaar vervoer, ziekenhuizen en overheidsgebouwen. De Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding heet in de volksmond het boerkaverbod, maar het gaat ook om nikabs, integraalhelmen en bivakmutsen.

De handhaving van het verbod was op voorhand al omstreden. Zo liet de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema weten niet te zullen handhaven omdat ze politiemensen liever inzet voor bijvoorbeeld de aanpak van georganiseerde misdaad. Dat er tot nu toe geen boetes zijn uitgedeeld, wil volgens een woordvoerder van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) echter niet per se iets zeggen over de handhaving van de wet. Ook volgens haar kan het betekenen dat mensen zich simpelweg aan het verbod houden. Een uitgebreide evaluatie van de wet staat voor volgend jaar augustus op de agenda.