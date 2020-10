Parlementariërs vragen Al-Sisi gewetensgevangenen vrij te laten

Honderden Europese parlementariërs, onder wie ook Nederlandse Kamerleden, hebben de Egyptische president Abdel Fattah Al-Sisi in een brief opgeroepen alle gewetensgevangenen in Egypte vrij te laten. Tot die groep behoren mensenrechtenverdedigers, journalisten, advocaten en politieke activisten, die geen geweld hebben gebruikt of gepropageerd.