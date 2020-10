Jumbo-familie Van Eerd dicht bij overname HEMA

De familie achter supermarktketen Jumbo zet de stap via investeringsvehikel Mississippi Ventures. Voor een periode van maximaal acht weken heeft het consortium van Mississippi en Parcom exclusiviteit verkregen om verder boekenonderzoek uit te voeren. Ook moet de bankfinanciering nog geregeld worden, voordat de verkoop afgerond kan worden. De familie van Eerd zou dan 50 procent van de aandelen in handen krijgen en Parcom de rest.

HEMA kwam eerder dit jaar in bezit van de obligatiehouders in ruil voor het verlagen van de schuld. Daardoor verloor miljardair Marcel Boekhoorn de zeggenschap bij de winkelketen. Sindsdien wordt er gezocht naar mogelijke kopers. Er gingen onlangs al geruchten dat alleen de familie Van Eerd en Parcom nog in de race zouden zijn.