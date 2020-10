YouTube verwijdert account Lange Frans na item Lubach

Het YouTube-account van Lange Frans is verwijderd "wegens herhaalde of ernstige schendingen van onze communityrichtlijnen". Op Twitter deelt de rapper een screenshot van de melding.

"Mijn hele YouTube account is verwijderd door YouTube. Ook al mijn eigen muziek op mijn kanaal. Ik vind dit echt heel jammer en ik ga nu huilen", schrijft Lange Frans, die zich ook meteen richt tot Arjen Lubach. "@arjenlubach bedankt! En misschien dat jij met je goede contacten bij YT in ieder geval kan vragen of m’n muziek terug mag..."

Lubach besteedde zondag in zijn programma Zondag met Lubach een item aan de 'fabeltjesfuik' over het verspreiden van nepnieuws en complottheorieën. De presentator noemde Lange Frans in zijn show een "complotdenker" omdat die gelooft dat de elite en politici een satanisch pedofielennetwerk onderhouden. In de show liet hij twee filmpjes van de rapper zien.

Lubach riep YouTube op om actie te ondernemen, maar het hele account verwijderen gaat te ver, vindt de presentator. Hij schiet de rapper dan ook te hulp. "Hee @YouTube zet die muziek terug. (Weer een bewijs dat censuur niet de oplossing is en meteen fout gaat.) #fixdefuik", schrijft hij op Twitter.