Koningspaar: doet pijn uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben in een videoboodschap aan het Nederlandse volk gezegd dat het ze pijn doet ‘uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben”. Ze reageren daarmee op de grote ophef die ontstond toen ze vrijdag met hun dochters op vakantie gingen naar Griekenland. Het koningspaar besloot daarop zijn vakantie, enkele uren na aankomst, af te breken en terug te keren.

‘Met spijt in het hart richt ik mij tot u. Onze reis naar Griekenland heeft bij heel veel Nederlanders hevige reacties opgeroepen. Het doet pijn uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben”, zegt de koning in de korte video-opname. Hij benadrukt dat de reis binnen de coronavoorschriften paste, maar ‘het was heel onverstandig om geen rekening te houden met de inwerking van de nieuwe beperkingen op onze samenleving.’

Volgens Willem-Alexander hebben Máxima en hij het besluit om terug te keren zelf genomen. ‘Vanuit het besef dat we niet hadden moeten gaan.’

Onverstandig

Het werd door velen onverstandig genoemd dat de koning vakantie ging vieren in Griekenland, terwijl de bevolking juist wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven in verband met het indammen van de corona-uitbraak.

Prinses Amalia en prinses Alexia kwamen dinsdag pas terug. Voor hen was er eerder geen ruimte in het vliegtuig, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst.