Aantal ziekenhuisopnames in België richting 3000

De coronacijfers in België blijven in het hele land omhooggaan. Bijna 3000 Covid-19-patiënten zijn in de Belgische ziekenhuizen opgenomen, zei viroloog Steven Van Gucht tijdens een persconferentie van de gezondheidsautoriteiten. Mogelijk zijn er wel eerste tekenen dat de verspreiding van het virus vertraagt. Het aantal nieuwe besmettingen verdubbelt om de negen dagen, terwijl dat vorige week nog om de zeven dagen was, aldus Van Gucht.