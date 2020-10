OM eist taakstraffen tegen relschoppers rond Pegida-demonstratie

De onlusten deden zich voor op 26 mei vorig jaar tijdens een demonstratie van Pegida bij de Al-Fourqaan Moskee aan de Otterstraat. Een groep van enkele honderden tegendemonstranten gooide met stenen, hekken en andere voorwerpen. De Mobiele Eenheid voerde charges uit. De politie moest de kleine groep Pegida-demonstranten in veiligheid brengen.

Drie van de achttien verdachten stonden voor de politierechter in Den Bosch. Tegen twee van hen eiste het OM taakstraffen van 180 uur voor het plegen van openlijk geweld, de derde verdachte hoorde een taakstraf van 240 uur tegen zich eisen. Andere verdachten staan woensdagmiddag en donderdag voor de politierechter.

Impact

In de rechtbank vertelde de officier van justitie dat de impact van het geweld groot is geweest op de agenten: ‘Die waren daar voor ieders veiligheid. Er zijn agenten die zoveel geweld nog nooit hadden meegemaakt”.

Tien agenten hebben aangifte gedaan, onder wie acht ruiters van politiepaarden die veelal werden geraakt door stenen of andere voorwerpen. Sommigen zijn hierdoor gewond geraakt. De paarden werden ook geraakt. Bij een lid van de ME explodeerde zwaar vuurwerk. Hij hield langere tijd last van een piep in zijn oor, aldus het OM.

De politierechter doet donderdag aan het einde van de middag uitspraak.