Randstad uitblinker op rode beurzen

De Europese aandelenbeurzen stonden woensdag in het rood. Beleggers bleven voorzichtig door de strengere coronamaatregelen in veel Europese landen. Daarnaast bleef de blik gericht op de ontwikkelingen rond de onderhandelingen in Washington over een nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie. Op het Damrak was uitzender Randstad een uitblinker na publicatie van sterke kwartaalresultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,7 procent lager op 559,85 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 832,88 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs raakten tot 1,3 procent kwijt.

Randstad was de grote winnaar bij de hoofdfondsen, met een plus van bijna 7 procent. De uitzendreus liet in het derde kwartaal verder herstel zien, na de eerdere flinke klap van de coronacrisis. Het concern, dat erg gevoelig is voor de stand van de economie, zette wel beduidend lagere resultaten in de boeken dan een jaar geleden, maar presteerde beter dan analisten hadden verwacht. Biotechnoloog Galapagos kampte met een verkoopadvies van Goldman Sachs en sloot de rij met een min van 6,8 procent.

Pharming

AkzoNobel verloor 0,5 procent. De verfproducent heeft naar eigen zeggen een sterk derde kwartaal gedraaid en boekte meer winst. Daarbij profiteerde het bedrijf vooral van kostenbesparingen. Ook gaat het concern voor 300 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen en een interim-dividend uitkeren. Vorige maand was AkzoNobel al met een tussentijdse update gekomen die goed viel bij beleggers.

In de MidKap ging Pharming (plus 2,9 procent) aan kop. De biotechnoloog heeft van Brussel de weesgeneesmiddelenstatus ontvangen voor zijn medicijn voor de behandeling van APDS, een zeldzame en ernstige aandoening aan het immuunsysteem. WDP klom 1,6 procent. Het logistiek vastgoedfonds scherpte de winstprognose voor dit jaar aan. Vastgoedinvesteerder Eurocommercial Properties was de grootste daler met een min van 3,9 procent.

Nestlé

Ericsson steeg 6,5 procent in Stockholm. De Zweedse producent van telecomapparatuur zag zijn marktaandeel afgelopen kwartaal verder stijgen, doordat steeds meer overheden beperkingen opleggen aan zijn Chinese concurrent Huawei. In Zürich daalde Nestlé 0,3 procent, ondanks beter dan verwachte resultaten van het Zwitserse levensmiddelenconcern.

De euro was 1,1844 dollar waard, tegenover 1,1827 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,6 procent goedkoper op 41,05 dollar. Brentolie kostte 1,4 procent minder op 42,55 dollar per vat.