Randstad: ruim 90 procent uitzendkrachten weer aan het werk

Van alle uitzendkrachten van Randstad die door de coronacrisis werkloos raakten, is ruim 90 procent weer aan het werk. Dat zei topman Jacques van den Broek bij de presentatie van de cijfers over het derde kwartaal van de uitzendreus. Van de 150.000 uitzendkrachten wereldwijd die werkloos raakten, zijn er 140.000 weer aan het werk. Dat waren er in het tweede kwartaal 90.000.

Van den Broek verwacht niet dat de strengere coronamaatregelen en het toenemend aantal besmettingen in Nederland grote gevolgen gaat hebben voor zijn bedrijf. De uitzendkrachten van Randstad werken meestal niet in de zwaar getroffen sectoren zoals de horeca of de evenementensector. De topman raadt werknemers in bedrijfstakken waar het slecht gaat aan om ‘te kijken of je ergens anders meer zekerheid kan krijgen”.

De uitzendreus ziet voldoende kansen voor werkzoekenden op de Nederlandse arbeidsmarkt, bijvoorbeeld in de techniek, het onderwijs of de gezondheidszorg. ‘Maar ook de piek in de logistiek aan het einde van het jaar wordt alweer moeilijk te bemensen”, zegt Van den Broek.

Resultaten

De resultaten van Randstad lieten in het derde kwartaal verder herstel zien, nadat het bedrijf eerder een flinke klap kreeg van de coronacrisis. Het concern, dat erg gevoelig is voor de stand van de economie, zette in de periode wel beduidend lagere resultaten in de boeken dan een jaar geleden. Maar de cijfers waren over het algemeen beter dan analisten hadden verwacht.

‘De omstandigheden herstelden zich geleidelijk tijdens het derde kwartaal in de meeste van onze regio’s”, aldus Van den Broek. Volgens hem hield het positieve momentum aan in de eerste weken van oktober. Maar het bedrijf wijst ook op de aanhoudende onzekerheid en de recente hernieuwde lockdownmaatregelen in veel landen. Randstad verwacht dat het herstel doorzet in het vierde kwartaal.

De omzet van Randstad kwam in de derde kwartaal uit op bijna 5,2 miljard euro, tegen ruim 6 miljard euro in dezelfde periode vorig jaar. Kenners rekenden op een omzet rond de 5 miljard euro. Daarbij kwam de winstmarge iets hoger uit dan alom voorzien. Onder de streep bleef 104 miljoen euro winst over. Dat is ongeveer een kwart minder dan een jaar terug.