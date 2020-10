Mondkapjesplicht in Tsjechië nu ook grotendeels in buitenlucht

In Tsjechië is woensdag nu ook buitenshuis een vergaande mondkapjesplicht van kracht geworden. Binnen de bebouwde kom van steden en gemeenten is mond- en neusbedekking verplicht.

Uitzonderingen gelden onder meer indien een afstand van meer dan twee meter kan worden aangehouden, evenals tijdens het sporten. Zelfs in de auto moet een mondkapje worden gedragen als mensen van buiten het gezin meerijden.

Een mondkapjesplicht in de buitenlucht gold in Tsjechië al van half maart tot half juni tijdens de eerste fase van de pandemie in het voorjaar.

Piek

Het aantal besmettingen met het coronavirus bereikte dinsdag een piek met 11.984 nieuw bevestigde gevallen, meldden de autoriteiten woensdag. Het totaal aantal besmettingen in Tsjechië steeg tot bijna 194.000.

Woensdag werd bekend dat ook de Tsjechische vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Jan Hamáček, positief heeft getest op het coronavirus. Hamáček (41) is leider van de Sociaal-Democratische Partij en ook hoofd van het crisiscomité dat de logistieke inspanningen coördineert om de coronapandemie tegen te gaan.

Tsjechië heeft bijna 10,7 miljoen inwoners. Sinds het begin van de pandemie zijn meer dan 1600 mensen overleden aan de gevolgen van Covid-19. Het land is een van de landen in Europa met de hoogste besmettingspercentages per 100.000 inwoners.