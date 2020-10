Reisadvies Luxemburg en delen Portugal aangepast

In Luxemburg loopt het aantal besmettingen met het coronavirus op. Daarom is de kleurcode van het hele land aangepast van geel (’let op: er zijn veiligheidsrisico’s’) naar oranje (’alleen noodzakelijke reizen’).

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders alleen naar Luxemburg te reizen als het noodzakelijk is en niet voor toeristische reizen. Wie er is geweest, moet tien dagen in thuisquarantaine.

Ook voor delen van Portugal is het reisadvies veranderd. In de havenstad Porto is het besmettingsrisico verhoogd. Daarom geldt voor de stad nu code oranje. Dat gold al voor de hoofdstad Lissabon en omgeving. De regio Leziria do Tejo is juist van oranje naar geel bijgesteld. Wie uit een geel gebied terug naar Nederland komt, hoeft niet in thuisquarantaine.