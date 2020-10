‘Omzet restaurants en cafés gekelderd na lockdownmaatregelen’

De omzet van restaurants en cafés is gekelderd op de eerste dag waarop de strengere coronamaatregelen golden. Dat komt naar voren uit pinomzetcijfers van ING, waar de NOS eerder over berichtte. Op 15 oktober lag de omzet 65 procent lager dan normaal.

De opbrengsten in restaurants en cafés daalden wel minder hard dan op de eerste dag van de lockdown in maart. Toen viel de verkoop met 85 procent terug. ‘Dat komt doordat ondernemers mogelijk beter zijn voorbereid”, zegt ING-econoom Marten van Garderen. ‘De lockdown is minder plotseling en ze kunnen door de ervaring die ze hebben opgedaan in maart beter inspelen op de veranderde situatie.’ Bij meer restaurants kan bijvoorbeeld eten worden afgehaald.

Op 14 oktober, de laatste dag dat de horeca was geopend, schoot de omzet nog met 10 procent boven het normale niveau. Dat komt volgens ING doordat meer consumenten nog gebruik maakten van die voorlopig laatste kans om bijvoorbeeld uit eten te gaan of een biertje te drinken in de kroeg. Gemiddeld werd er die dag ook meer uitgegeven dan gebruikelijk.