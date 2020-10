Sterk Randstad koploper in AEX

Uitzender Randstad was woensdag in trek op het Damrak na publicatie van sterke kwartaalresultaten. Verfconcern AkzoNobel, dat ook met cijfers kwam, werd lager gezet. De Europese beurzen bleven dicht bij huis. Beleggers verwerkten de positieve slotstanden op Wall Street en hielden vooral de ontwikkelingen rond de onderhandelingen in Washington over een nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie in de gaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent lager op 563,53 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 840,46 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs bleven vrijwel ongewijzigd. Londen daalde 0,1 procent.

Randstad (plus 7,4 procent) was koploper bij de hoofdfondsen. De uitzendreus liet in het derde kwartaal verder herstel zien, na de eerdere flinke klap van de coronacrisis. Het concern, dat erg gevoelig is voor de stand van de economie, zette in de periode wel beduidend lagere resultaten in de boeken dan een jaar geleden. Maar de cijfers waren over het algemeen beter dan analisten in hadden verwacht.

AkzoNobel daalde 0,6 procent. De verfproducent boekte afgelopen kwartaal een duidelijk hogere winst, ondanks een lagere omzet. Daarbij profiteerde het bedrijf vooral van kostenbesparingen. AkzoNobel zegt een sterk derde kwartaal te hebben gedraaid en gaat voor 300 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen en een interim-dividend uitkeren.