Nog geen boetes vanwege overtreden boerkaverbod

Sinds 1 augustus vorig jaar is het niet meer toegestaan om gezichtsbedekkende kleding te dragen in het onderwijs, openbaar vervoer, ziekenhuizen en overheidsgebouwen. De ‘Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ heet in de volksmond het boerkaverbod, maar het gaat ook om nikabs, integraalhelmen en bivakmutsen.

Medewerkers van zorg- of onderwijsinstellingen en vervoerders mogen iemand sinds 1 augustus vorig jaar vragen de gezichtsbedekking af te doen of de ruimte te verlaten. Gebeurt dat niet, dan kan de politie worden ingeschakeld. De boete bedraagt minimaal 150 euro. Het idee achter de wet was dat mensen elkaar moeten kunnen aankijken en herkennen, zowel voor de communicatie als voor identificatie. En het verbod is ‘gedeeltelijk’, omdat het bijvoorbeeld niet geldt op straat.

De handhaving van het verbod was op voorhand al omstreden. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema liet weten niet te zullen handhaven omdat ze politiemensen liever inzet voor bijvoorbeeld de aanpak van georganiseerde misdaad. Ook openbaarvervoerbedrijven lieten weten geen moslima’s te zullen weigeren als die hun gezicht hebben bedekt. Ze hebben een vervoersplicht.