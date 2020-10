Personeelsuitval bij bijna 6 op de 10 huisartsenpraktijken

In bijna zes op de tien huisartsenpraktijken vielen in de afgelopen week huisartsen en praktijkmedewerkers uit door ziekte of doordat ze thuis in quarantaine zaten. Ruim 20 procent van de praktijken bood noodgedwongen minder patiëntenzorg, meldt de Landelijke Huisartsen Vereniging op basis van een peiling onder haar leden.