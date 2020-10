Student wordt opgeroepen de coronaregels goed na te leven

Onder het motto ‘Daar doen we het voor’ begint deze woensdag een campagne die studenten moet aanzetten om de coronamaatregelen beter na te leven. Het is een initiatief van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), dat is de koepel van studentenverenigingen, en minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs geeft het startschot.