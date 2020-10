Overheid Mexico wil begraafplaatsen dicht op Dag van de Doden

Het tweedaagse feest op 1 en 2 november is een mengeling van rooms-katholieke gedenkdagen en prekoloniale folklore. De oorspronkelijke bewoners van Mexico geloofden dat de doden eens per jaar terugkeren uit de onderwereld. Het is op de eerste dagen van november van oudsher erg druk op de begraafplaatsen.

Onderminister van Volksgezondheid Hugo Lopez-Gatell zei te vrezen dat de begraafplaatsen ‘plaatsen met een hoog besmettingsrisico’ worden. ‘Het advies is om mensenmenigtes te mijden”, aldus Lopez-Gatell.

Weerstand

Een grote virusuitbraak na een drukbezochte bruiloft in de noordelijke grensstad Mexicali eerder deze maand heeft de Mexicanen opnieuw herinnerd aan het volksgezondheidsrisico van grote bijeenkomsten. Meer dan honderd van de honderden aanwezigen liepen daar het uiterst besmettelijke longvirus op.

Het besluit om de begraafplaatsen te sluiten in aanloop naar de Dag van de Doden stuit op weerstand. ‘We gaan elk jaar naar mijn moeder toe”, zegt een 49-jarige vrouw uit de deelstaat Tlaxcala. ‘Dit is de eerste keer sinds haar dood dat we niet gaan en dat is erg triest.’ Een lokale overheid in die deelstaat besloot de begraafplaatsen toch niet te sluiten nadat inwoners woedend reageerden op de maatregel.

Mexico staat tiende op de ranglijst van landen met de meeste besmettingen en is het land met het drie na hoogste dodental. Volgens de officiële cijfers overleden tot dusver ruim 86.000 personen in Mexico aan de gevolgen van Covid-19.