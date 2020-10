Levenslang voor een van meest gezochte criminelen Italië

De Siciliaanse maffioso Matteo Messina Denaro, een van de zes meest gezochte criminelen van Italië, is dinsdagavond laat bij verstek veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Een rechtbank legde die op vanwege Denaro’s betrokkenheid bij een reeks bomaanslagen in 1992 die onder anderen twee prominente magistraten het leven kostte.

De doelwitten van de moordaanslagen waren onderzoeksrechter Giovanni Falcone en aanklager en onderzoeksrechter Paolo Borsellino. Beiden voerden een verwoede strijd tegen de Siciliaanse georganiseerde misdaad.

Falcone werd in mei 1992 met zijn echtgenote en drie lijfwachten met een autobom om het leven gebracht. Twee maanden later werd Borsellino in de Siciliaanse hoofdstad Palermo vermoord, ook door middel van een autobom.

Schadevergoeding

De moorden vonden plaats na een massaproces tegen meer dan 300 maffiosi onder wie topcrimineel Salvatore ‘Toto’ Riina. De aangeklaagden kregen in totaal meer dan 2500 jaar aan gevangenisstraffen. De moorden op Falcone en Borsellino veroorzaakten een golf van afschuw en verontwaardiging in Italië.

De rechtbank in de Siciliaanse stad Caltanissetta oordeelde dat familieleden van de slachtoffers in aanmerking komen voor een schadevergoeding tussen de 10.000 en de 500.000 euro. De drie overlevenden van de bomaanslagen krijgen 100.000 euro.

Messina Denaro (58) is onvindbaar sinds 1993 en is het meest gezochte lid van de cosa nostra, zoals de Siciliaanse maffia zich noemt. Of hij gezag heeft over de gehele misdaadorganisatie is niet bekend. De veroordeelde moest al meerdere levenslange gevangenisstraffen voor moord uitzitten. In de jacht naar Messina Denaro arresteerden de autoriteiten al tientallen familieleden en handlangers van de maffioso.