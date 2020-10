Meer nieuwe coronabesmettingen in Duitsland in laatste etmaal

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in het laatste etmaal is vastgesteld in Duitsland, is opnieuw hoger dan het aantal dat de voorgaande dag werd gemeld. Volgens het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, zijn er 7595 gevallen bij gekomen. Dinsdag meldde het RKI nog 6868 nieuwe gevallen.